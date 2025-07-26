Утвержден механизм выделения средств на восстановление казанского ЖК «Лазурные небеса»

ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления межбюджетных трансфертов на восстановление казанского жилого комплекса «Лазурные небеса», пострадавшего из-за атаки украинских беспилотников 21 декабря 2024 года.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Необходимые средства выделят из резервного фонда Правительства региона. Их распорядителем выступит Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Муниципальное образование Казани теперь должно составить перечень мероприятий по восстановлению пострадавшего ЖК, предусмотреть в местном бюджете выделение собственных средств на эти цели и заключить соглашение с Минстроем Татарстана.

Ведомство рассмотрит заявку и необходимые документы в течение семи рабочих дней. Решение о выделении или невыделении средств должно быть принято не позднее чем еще через десять рабочих дней. После заключения соглашения деньги будут перечислены городскому бюджету максимум через десять рабочих дней.

Ремонтно-восстановительные работы в ЖК «Лазурные небеса» должны быть завершены к 31 августа следующего, 2026 года.

Ранее после получения обращений жителей пострадавшего ЖК Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ провести технические и финансовые расчеты для установления объема работ и требуемой суммы.

Украинские беспилотники 21 декабря прошлого года повредили жилые комплексы «Лазурные небеса», «Манхеттен», а также дом на улице Клары Цеткин. Еще один БПЛА упал во дворе дома №5 на улице Красной Позиции.