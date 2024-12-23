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В «Лазурных небесах» Казани выложили на продажу квартиру за 18 млн рублей после ЧП с БПЛА
В казанском ЖК «Лазурные небеса» стали выставлять квартиры на продажу после атаки БПЛА. Так, на следующий день после происшествия на сайте объявлений появилось в продаже жилье за 18,7 млн рублей.
Согласно описанию, за эти деньги предлагается «двушка» площадью 81 кв. м. на 22 этаже 37-этажного небоскреба. По словам продавца, квартира отличается современным дизайном с ремонтом. Рядом с домом расположены несколько детсадов, а также детская горбольница и детская поликлиника. Также в шаговой доступности и образовательные учреждения - лицей №11, 121, Гимназия № 126.
Среди прочей инфраструктуры: Казанский ипподром, Музыкальный театр Булычевых и Культурный центр Сайдаш.
Ранее, по данным СМИ, в том же ЖК появлялась в продаже 5-тикомнатная квартира площадью 233 кв. м. за 100 млн рублей.
В то же время самую дешевую квартиру в Казани можно купить за 1,6 млн рублей.
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