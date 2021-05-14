Устроивший стрельбу казанец предлагал своему одногруппнику вступить в секту

Одногруппник 19-летнего Ильназа Галявиева рассказал, что молодой человек до нападения в школе предлагал ему вступить в секту.

По словам старосты группы Роберта Сибгатуллина, тогда одногруппник воспринял его слова как шутку и не придал им особого значения.

«Тогда я на самом деле думал, что он шутит. Он сам говорил мне, что типа сатанист. Но я его слова всерьез не воспринимал. Что это за секта, я не спрашивал», – рассказал тот самый одногруппник.

Как рассказал староста, остальные ребята от Галявиева рассказов о секте не слышали. Среди остальных студентов он ничем не отличался, завести близкие отношения с кем-то из одногруппников он также не торопился.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в гимназии №175 19-летний казанец устроил стрельбу. Погибли девять человек, еще 23 пострадали. В настоящее время в ДРКБ остаются 15 пострадавших детей. Восемь человек, пять из которых школьники, спецбортом МЧС были отправлены на лечение в ведущие московские клиники. Суд отправил Галявиева под стражу на два месяца.