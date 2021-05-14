По данным на 14 мая, в Детской республиканской клинической больнице стационарное лечение проходят 15 школьников, пострадавших в трагедии, случившейся в 175-й школе Казани 11 мая. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Вчера в медицинское учреждение с острой реакцией на стресс поступил ребенок 2007 года рождения. «Его жизни ничего не угрожает», — сообщила она.
Состояние детей оценивается как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается. Из восьми пациентов, отправленных в Москву, добавила Галимова, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три ребенка и три взрослых — в средней тяжести.
«По поручению Президента республики в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе», — заметила руководитель пресс-службы Президента РТ.
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Галимова: В ДРКБ остаются 15 детей, пострадавших при стрельбе в 175-й школе
По данным на 14 мая, в Детской республиканской клинической больнице стационарное лечение проходят 15 школьников, пострадавших в трагедии, случившейся в 175-й школе Казани 11 мая. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
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