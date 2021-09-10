Ущерб вкладчикам финансовой пирамиды Finiko уже превысил миллиард рублей

Уголовное дело пирамиды Finiko ушло в центральный аппарат МВД России. Причина этому – крупный ущерб, причиненный огромному количеству вкладчиков, а также география пострадавших.

По данным МВД России, вкладчики финансовой пирамиды живут в разных регионах России, а также в Германии, Австрии, Венгрии, Казахстане, Киргизии, США и других странах.

По предварительной информации МВД России, сумма ущерба, заявленного пострадавшими, уже превысила миллиард рублей, и она неокончательная.

На сегодня зарегистрировано 3300 заявлений от вкладчиков Finiko.

Начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении организаторов Finiko в Следственный департамент МВД России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО «звездочников» финансовой пирамиды Дину Габдуллину, Лилию Нуриеву и Ильгиза Шакирова. До этого суд взял под стражу главного организатора Finiko Кирилла Доронина. Трое его соратников арестованы заочно, они находятся в федеральном розыске.