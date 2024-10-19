«Ушел, чтобы дети жили счастливо»: боец-контрактник из Татарстана о целях СВО

После начала специальной военной операции в 2022 году Руслан Гиниятов заключил контракт с Министерством обороны РФ. По отзывам родственников и знакомых, никто не мог отговорить его.

«Даже слышать не захотел моих слов, сказал: „Ухожу — и всё“. Хотя и вернулся с ранением, но, когда стало лучше, снова уехал. Если бы сына вернули, сама бы поехала вместо него. Ведь и я там могла бы понадобиться», — заметила его мать Индира Ахметова.

Индира Ахметова всю жизнь посвятила работе в системе здравоохранения.

«Моя мама — очень смелый, решительный человек. Она офицер запаса, жила в Москве, работала там фельдшером. Неслучайно и нас воспитала сильными духом. Я очень благодарен ей», — сказал Руслан, демонстрируя городость за мать.

Женщина, рано ставшая вдовой и потерявшая одного из сыновей, прошла через множество испытаний, но не сломалась. Когда сын Рустам погиб в дорожной аварии, ей показалось, что смысла в жизни не осталось, но она, взяв себя в руки, нашла в себе силы жить ради второго сына.

Когда Руслан уехал в зону СВО, она приехала из Москвы в Набережные Челны к его семье, стала помогать невестке и внукам. Сама она родилась в селе Альметьево. Еще двое внуков Индиры сейчас живут в Санкт-Петербурге.

Руслан взял себе позывным имя сына. «Ушел, чтобы дети жили счастливо, не испытывали трудностей. Служу в батальоне „Алга“. Наш девиз: „Вперед! Никогда не отступать!“ Единство может свернуть гору: и командиры, и [обычные] военные прекрасно понимают это», — сказал младший сержант Руслан Гиниятов, обнимая младшего сына.

За мужество его наградили медалью Жукова, представили к медали «За мужество». Ему также предлагали должность командира. Но Руслан отказался, так как хорошо понимает, что жизнь подчиненных будет зависеть от него. Впрочем, по его словам, было бы здоровье крепче, он не сомневался бы, согласился бы сразу.

«Если где-нибудь вижу мечеть, захожу, прошу у Всевышнего Аллаха мира и спокойствия, благополучия и крепости. Своей семье советую есть только халяльную пищу», — заметил Руслан.

Мать называет его новогодним мальчиком, потому что он родился 31 декабря. Он стремится дарить тем, кто рядом, только радость, развлекая шутками — это помогает сохранять бодрость духа.

На прошлой неделе Руслан вместе с матерью и другими членами семьи побывал на приеме у главы Сармановского района РТ Фарита Хуснуллина. За чашкой чая они поговорили о жизни, боец поделился планами на будущее. Чиновник вручил его матери благодарственное письмо, семье — подарки, пожелал победных встреч.

Боевые товарищи называют Руслана универсальным солдатом, так как он умеет находить ключи к сердцу каждого. Татарстанец помог сохранить жизнь и здоровье очень многим, и за это его уважают.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Альбины Сабировой.