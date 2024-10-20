Ушаков: При принятии огромного числа новых членов БРИКС станет неработоспобным

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Группа БРИКС потеряет работоспособность и превратится в аморфную структуру, если принять в нее сразу огромное количество новых стран-членов. Об этом в преддверии саммита организации в Казани заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, что не менее 30 государств изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе БРИКС. Он призвал внимательно рассмотреть возможное расширение объединения, но «точно совершенно никого не отталкивать».

«Было бы нелогично сразу такое огромное количество [государств] принимать в состав объединения, поскольку тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура. Она просто будет неработающей», — констатировал дипломат (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Ушакова, на данный момент 15 государств, «которые по многим параметрам, по влиянию на региональные, международные дела и по другим параметрам подходят», рассматриваются в качестве партнеров организации.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита более 15 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.