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Перед саммитом в Казани эксперт оценил сроки «настройки» БРИКС после расширения
После присоединения к БРИКС в этом году пяти новых государств формируется новое международное объединение, которому понадобится от пяти до восьми лет для «притирки» всех членов группы друг к другу. Об этом заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров, передает РИА Новости.
«После присоединения к БРИКС пяти новых членов на наших глазах рождается, по сути, новое международное объединение, невиданное, к слову, до сих пор в истории человечества», — заметил собеседник агентства.
Хотя история БРИКС сейчас не начинается заново, но, убежден специалист, «период серьезной „притирки“, настройки альянсу теперь точно понадобится». По его оценке, на это «уйдет лет пять — восемь, и то в лучшем случае, при равной заинтересованности в процессе всех сторон».
В связи с этим Алескеров указал на разный уровень экономики у входящих в БРИКС стран. «Есть среди членов объединения сверхмощные экономики, но есть, чего скрывать, совсем слабые», — пояснил он.
БРИКС существует с 2006 года. В этом году к объединению присоединились пять новых стран. Теперь в организацию помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (член группы с 2011 года) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.
Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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