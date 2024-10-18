Перед саммитом в Казани эксперт оценил сроки «настройки» БРИКС после расширения

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После присоединения к БРИКС в этом году пяти новых государств формируется новое международное объединение, которому понадобится от пяти до восьми лет для «притирки» всех членов группы друг к другу. Об этом заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров, передает РИА Новости.

«После присоединения к БРИКС пяти новых членов на наших глазах рождается, по сути, новое международное объединение, невиданное, к слову, до сих пор в истории человечества», — заметил собеседник агентства.

Хотя история БРИКС сейчас не начинается заново, но, убежден специалист, «период серьезной „притирки“, настройки альянсу теперь точно понадобится». По его оценке, на это «уйдет лет пять — восемь, и то в лучшем случае, при равной заинтересованности в процессе всех сторон».

В связи с этим Алескеров указал на разный уровень экономики у входящих в БРИКС стран. «Есть среди членов объединения сверхмощные экономики, но есть, чего скрывать, совсем слабые», — пояснил он.

БРИКС существует с 2006 года. В этом году к объединению присоединились пять новых стран. Теперь в организацию помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (член группы с 2011 года) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.