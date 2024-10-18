Путин: К сотрудничеству с БРИКС готовы 30 стран

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Не менее 30 государств выразили свое желание так или иначе присоединиться к работе БРИКС. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями средств массовой информации стран объединения.

«30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», – рассказал российский лидер.

По, по словам Путина, члены международной организации должны «внимательно посмотреть, как относиться к расширению».

«Точно совершенно никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты», – добавил глава государства.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что декларация саммита БРИКС в Казани отразит подход стран к мировым проблемам.