Уроженец Мариуполя заключил контракт в Буинске и уехал на СВО

Уроженец Мариуполя Роман Хайленко летом прошлого года заключил контракт в военном комиссариате Буинского и Дрожжановского районов.

На момент начала специальной военной операции он уже около десяти лет жил в России. Мужчина несколько раз порывался участвовать в СВО, чтобы защищать интересы страны. Но в военных комиссариатах ему отказывали. И наконец, уроженец Мариуполя получил гражданство России. С женой Светланой, уроженкой Казани, он обосновался в деревне Каменный Брод Тимбаевского сельского поселения.

Познакомились они в Казани. После десяти лет жизни в городе у них появилась мечта – поселиться с детьми в спокойной местности, где свежий воздух, своя земля. После того как перевез и обустроил семью, Роман по контракту уехал в зону СВО.

Недавно он приехал в отпуск и встретился с журналистами. Роман поделился воспоминаниями, как в школьные годы в Мариуполе русскоязычных детей обзывали «москалятами». А в 2014 году, когда в Киеве начались политические столкновения, он и вовсе принял решение уехать из страны. Для жизни выбрал Россию, Татарстан, приехал в Казань.

«Я всегда считал себя россиянином. И на СВО уехал добровольно. Я рос, видя нацизм на Украине, поэтому признаю правоту России», — сказал он.

Роман из династии медицинских работников. В годы Великой Отечественной войны врачом служила его бабушка. Он рос на ее рассказах о войне, о том, как советские солдаты до последней капли крови воевали за свою страну, о тяготах тех лет.

По мнению бойца, желание помогать людям ему перешло от бабушки. Он окончил Санкт-Петербургский медицинский колледж. Роман оказывает раненым первую медицинскую помощь практически в открытом поле. Спасая жизни, когда счет идет на секунды, он и сам не раз попадал под вражеский огонь. Уверен, что «родился в рубашке».

Со Светланой они воспитывают пятерых детей, у них двое общих сыновей. Они учатся в школе имени Р. З. Сагдеева. Супруги считают, что в Буинске живет старательный, дружелюбный народ. Оба верят, что Россия — непобедимая страна.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.