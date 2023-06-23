Уроженец Казани генерал-полковник Лапин попал под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел против России 11-й пакет санкций. В «черный список» включены 71 физлицо и 33 юрлица. Среди них – уроженец Казани, начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин, следует из информации на сайте Европейской комиссии.

Основанием для введения санкций против Лапина указывается то, что руководимые им войска «принимают непосредственное участие» в боевых действиях на Украине.

Напомним, в этом году Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, покинув пост командующего ЦВО. Президент Владимир Путин отмечал его героизм, рассказывая, что он шел в бой вместе с солдатами с табельным оружием.

Из татарстанцев в список рестрикций также попали вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Помимо этого, санкции затронули губернатора Воронежской области Александра Гусева, главу Ставропольского края Владимира Владимирова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, губернатора Магаданской области Сергея Носова, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и главу республики Адыгея Мурата Кумпилова, а также военкоров Семена Пегова и Евгения Поддубного.

Опубликованный в официальном журнале ЕС документ вступил в силу.