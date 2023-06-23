Евросоюз ввел санкции против Фазлеевой, Садыкова, КВЗ и КАМАЗа

Европейский Союз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова. Также под ограничения попали несколько компаний республики, следует из документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии.

Введение рестрикций против Фазлеевой и Садыкова европейские чиновники обосновывают тем, что они «способствуют незаконной депортации украинских детей».

Речь идет о том, что вице-премьер и министр участвуют «в планировании, составлении бюджета и надзоре за работой [детских] лагерей в Татарстане», которые принимают группы детей с украинских территорий, занятых российскими войсками.

Соответственно, по мнению еврочиновников, Лейла Фазлеева и Ринат Садыков «несут ответственность за поддержку и осуществление действий и политики», которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожают им.

Также под ограничения попали татарстанские компании, в том числе Казанский вертолетный завод, «Ак Барс Холдинг», судостроительная корпорация «Ак Барс», ПАО «КАМАЗ», завод «Элекон» в столице РТ, Казанский машиностроительный завод, Альметьевский завод «Радиоприбор», ОАО «Туполев», Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанское приборостроительное конструкторское бюро.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин попал под новые санкции Евросоюза. Всего новый пакет рестрикций затронул 71 физлицо и 33 юрлица.