Уроженец Кайбицкого района РТ семь часов полз под обстрелом и спас жизнь сослуживцу

Уроженец села Баймурзино Кайбицкого района Борис Зайцев с первых дней встал на защиту Родины. Военнослужащий под позывным Куян провел шесть суток в засаде противника, более семи часов полз под обстрелом и спас жизнь боевому товарищу. За свою службу он был награжден медалями «За храбрость» второй степени, Георгиевским Крестом четвертой степени, медалями «За отвагу» и «Участник СВО».

Борис рано потерял мать и воспитывался в строгости. Учился в Молькеевской средней школе, где проявил себя активным и дисциплинированным учеником. Он был участником эстафет по начальной военной подготовке, не пропускал спортивных мероприятий, показывал пример в учебе.

С 1991 по 1993 годы проходил срочную службу в Туле в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в качестве разведчика. И в последующем он выбрал для себя профессию, которая требует таких качеств как хорошая физическая подготовка, крепкое здоровье, выносливость, собранность, ответственность, внимательность: более 26 лет он работал инкассатором в Казани.

Как только началась спецоперация, Зайцев в числе первых встал на защиту Родины. 18 июня 2023 года Борис подписал контракт и был направлен в 40-ю бригаду морской пехоты на Камчатке, затем в 155-ю бригаду во Владивосток. После месяца переподготовки в учебном центре «Бамбурово» 29 августа 2023-го его включили в состав штурмового отряда «Шторм» и отправили в зону боевых действий.

В первые дни воевал в Никольском направлении близ Угледара. Первое боевое задание было в Новомайоровке. 6 ноября отряд, где служил Борис, перевели под Донецк, на Южно-Донецкое направление, на штурм села Новомихайловка. Первое наступление на противника, в котором участвовал кайбичанин, состоялось 30 ноября. Это был тяжелый бой, но отряд выстоял. Из этого боя он эвакуировал раненого бойца. Борис тащил его на себе в полной экипировке 4,5 км, чтоб передать медикам и спасти жизнь боевому товарищу. За этот бой и подвиг Бориса Зайцева наградили медалью «За храбрость» второй степени.

7 декабря штурмовой отряд взял позиции противника в лесополосе, но попал в засаду. В течение шести суток бойцы держали оборону без воды и еды. 11 декабря граната, брошенная в блиндаж, привела к гибели сослуживцев, а Бориса контузило, он временно потерял зрение.

13 декабря, исчерпав боеприпасы, бойцы вынуждены были отходить. Под обстрелом он семь с половиной часов полз два км, чтобы добраться до своих. За этот подвиг Зайцева наградили Георгиевским Крестом четвертой степени.

Село Новомихайловка полностью взяли под контроль 19 апреля. Затем Бориса направили в Белгородскую область. 1 июля 2024 года под селом Глубокое их отряд подвергся атаке дрона «Баба Яга», после чего Борис получил третью контузию и осколочные ранения. Несмотря на это, он оказал себе первую помощь и был эвакуирован в госпитали Белгорода и Тамбова.

За этот бой Зайцева и его товарищей наградили медалью «За отвагу». На днях татарстанец также получил медаль «Участник СВО».

Борис Зайцев продолжает служить Родине. Он — пример настоящего патриота, мужественного и преданного своему делу человека, который своей жизнью доказывает силу духа и верность стране.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на СВО ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Фирады Сайрановой