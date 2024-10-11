Уроженцу Тетюшского района Татарстана присвоено звание Героя России

В Москве, в Национальном центре управления обороной РФ, прошла церемония вручения «Золотых Звезд» Героев России участникам специальной военной операции. Военнослужащие, среди которых был и татарстанец, уроженец села Тоншерма Тетюшского района Михаил Марцев, получили из рук министра обороны России Андрея Белоусова награды и именное оружие.

Гвардии подполковник, командир батальона морской пехоты Михаил Марцев до высшего звания страны был удостоен четырех государственных боевых наград — двух орденов Мужества и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степени.

«Считаю, что эта высокая награда не только моя, но и всего личного состава вверенного мне батальона. Хочу поблагодарить весь подчиненный личный состав — каждого матроса, сержанта, офицера. В трудные минуты боя они не подвели и достойно выполнили поставленную задачу», — поделился Михаил Марцев.

О том, что их земляк — Герой России, в Тоншерме уже знают все, от мала до велика, и искренне гордятся этим. Хотя вряд ли кто-то лет двадцать тому назад пророчил простому сельскому пареньку такое славное будущее.

«Родился Миша 11 февраля 1988 года. Спокойным был, но с детства командовать любил. Хотел стать дальнобойщиком, даже писал в сочинениях об этом. А я ему говорила: „Зачем тебе это? Дальнобойщик всегда в дороге“. Но после окончания школы он выбрал профессию военного», — вспоминает мама героя Зоя Марцева.

Михаил был обыкновенным мальчишкой: любил мед и тайком от деда ел его, без особого желания делал уроки, хотя учился неплохо, много времени проводил с друзьями на улице и был душой компании.

Как признаются родные, стать военным он решил после окончания школы по примеру старшего товарища, соседа из дома напротив Михаила Османова. Он к моменту получения Михаилом Марцевым аттестата о среднем образовании уже был курсантом военного училища.

Еще в 2015 году на страницах одного из печатных изданий был опубликован материал о молодом офицере, выпускнике Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского союза К. К. Рокоссовского, старшем лейтенанте Михаиле Марцеве.

Вот что он рассказывал о себе: «В 2009 году, после окончания училища, был распределен в соединение морской пехоты Черноморского флота, дислоцированное в Крыму, на должность командира взвода. Буквально через пару месяцев был направлен для выполнения боевой задачи в группе антитеррора на большой десантный корабль „Новочеркасск“. Тогда корабли Черноморского флота принимали участие в активации международной Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия „Блэксифор“. Можно сказать, что с этого эпизода и началась моя настоящая служба».

Тот морской поход для молодого офицера стал первым, но далеко не единственным. Морские пехотинцы второй роты батальона морской пехоты, где служил Михаил, часто отправлялись на надводные корабли и суда Черноморского флота для обеспечения их безопасности в море.

Участие в специальной военной операции Михаил принимает с самого ее начала. Звание гвардии подполковника ему было присвоено досрочно.

«У Миши должна была родиться дочка. В январе 2022 года я была в Севастополе, поехала на выписку внучки. Он встретил супругу с дочкой из роддома и через несколько дней уехал на СВО, — делится Зоя Михайловна. — Моей внучке Лизе будет три года. К сожалению, папу она видит редко».

К слову, с супругой Оксаной Михаил познакомился в Тоншерме, когда приехал в родное село на праздник — встречу нового 2014 года. Он сказал маме, что встретил девушку, которая верит в него и готова идти с ним до конца. С тех пор они не расставались. Вместе уехали в Севастополь, где молодой человек проходил службу.

В Москву на награждение сына Зоя Михайловна ездила с дочками. Правда, на торжественную церемонию в Национальный центр управления обороной РФ попасть не удалось, встретились они только в ресторане, где был организован банкет для награжденных участников спецоперации и их родственников.

«О том, что его планируют награждать 4 октября, Миша сообщил заранее. Только сказал: „Мама, пока награду не дали, не афишируйте“. Долго думала, ехать или нет, знала, что на церемонию награждения попасть не удастся. В итоге дочки подтолкнули. Третьего октября позвонили, сказали, чтобы я собрала вещи и приготовила паспорт, билеты они уже купили. Награждение началось в 14 часов, нас предупредили, что на банкет офицеры приедут к 18 часам. Все мы, родственники, с волнением ждали своих ребят. Они опоздали немного. Услышали, что они идут по коридору, по звону медалей, еще до того, как они в зал во­шли, — рассказывает Зоя Михайловна. — Мы с Мишей до этой встречи год не виделись. Хотя созваниваемся часто. Мне достаточно того, что он просто позвонит и скажет, что все у него нормально».

Сестренки Михаила — двойняшки Надежда и Вера — искренне гордятся своим братом.

«Он старше нас на год. Мой брат — замечательный, самый доб­рый, внимательный. Он всегда нас оберегал. Помню, выйдем гулять, он за нами приглядывает. Он всегда за правду был и всегда командиром — и дома, и в школе. Наши родители воспитали достойного сына, вся наша большая родня им гордится», — отмечает Вера Чайкина.

Для педагогов Тоншерминской средней школы присвоение звания Героя России их выпускнику — событие особое. С ностальгией листают они альбом со школьными фотографиями, где Михаил Марцев — участник практически всех школьных мероприятий: вот празднуют в учебном заведении Масленицу, вот районный этап военно-патриотической игры «Зарница», а вот Михаил на сцене вместе с сестренками и мамой исполняет песню. Много воспоминаний хранят снимки, сделанные еще на пленочный фотоаппарат.

«Михаил пришел в первый класс в 1995 году. Был бойким, любознательным, активным и открытым мальчиком, — с улыбкой рассказывает первый учитель командира батальона морской пехоты Нина Землякова. — В то время мы даже не думали, что он станет Героем России, но, когда узнали об этом, удивления не было, была гордость. Михаил давно на СВО и показывает себя только с хорошей стороны».

Учитель химии и биологии Владимир Подаков был классным руководителем будущего героя с 5-го по 11-й класс.

«В классе было 9 человек, три мальчика и шесть девочек. Все три мальчика стали военными. Михаил пошел после 11-го класса в военное училище, шесть человек из класса — в медицинское, в том числе и два других мальчика. Все трое выпускников сейчас на СВО», — рассказал учитель.

Педагог Елена Афанасьева отмечает, что военно-патриотическая работа в школе всегда была на высоком уровне. Скорее всего, по этой причине многие выпускники Тоншерминской средней школы выбрали стезю военного.

«Очень любили дети месячники военно-патриотической работы, такие конкурсы, как „А ну-ка, парни!“. Проводил их учитель физкультуры Николай Валерьевич Яркин. Наши ребята, в том числе и Михаил, посещали спортивные секции, участвовали во всех школьных, районных, зональных мероприятиях. Уроки ОБЖ в то время вел кадровый офицер в отставке Петр Михайлович Земляков. Михаил всегда был командиром школьного отряда в военно-спортивной игре „Зарница“, — делится Елена Васильевна. — В 2018 году он приезжал в отпуск с двоюродным братом Сашей Марцевым, тоже военным. Они приходили в школу, рассказывали ученикам о себе, о службе».

Позывной Михаила Марцева — название драгоценного камня, который характеризуется высокой твердостью, и именно это качество присуще командиру батальона морской пехоты — Герою Российской Федерации.

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Материал подготовлен при участии Елены Калашниковой