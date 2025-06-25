Урбанист из Канады оценил шумозащитные экраны в Казани и предложил альтернативу

Известный урбанист из Канады Гильермо Пеньялоса прокомментировал установку шумозащитных экранов в Казани. «Татар-информ» в качестве наглядного примера отправил ему фотографии уже установленных на тот момент экранов на мосте Миллениум.

«Безусловно, шум ухудшает качество жизни, поэтому многие города вводят ограничения на шум от автомобилей, мотоциклов, музыки и устанавливают крупные штрафы, аналогичные тем, что применяются за превышение скорости. Еще одна причина установки барьеров – качество воздуха, но, к счастью, через несколько лет большинство автомобилей станут электрическими», – заявил эксперт.

Пеньялоса также отметил, что солидарен с казанцами и выступает против установки «глухих» шумозащитных экранов. При этом он заметил, что современные технологии предлагают альтернативные таким конструкциям решения. Это, например, прозрачные звукоизолирующие барьеры и аналогичные шумозащитные экраны. Они могли бы стать компромиссом в этой ситуации, считает урбанист.

Такое же решение предложил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гильермо Пеньялоса – один из самых влиятельных урбанистов мира, консультирующий города по вопросам создания комфортной и справедливой городской среды. Он основал и сейчас возглавляет организацию 8 80 Cities, представляет международную ассоциацию World Urban Parks и руководит консалтинговой компанией Gil Penalosa & Associates.

Подробнее о том, насколько оправдана установка шумозащитных экранов в Казани и существуют ли альтернативы, – в материале «Открыть глаза на Казанский Кремль: Минниханов нашел решение по шумозащитным экранам».