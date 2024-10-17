Шумозащитные экраны на мосту Миллениум обошлись в 82,5 млн рублей

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Установка шумозащитных экранов длиной 680 метров у казанского моста Миллениум в конце лета — начале осени этого года обошлась в 82,5 млн рублей. Это следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Информация о закупке была размещена 24 сентября, а подрядчика определили 14 октября. Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ (ГКУ «Главтатдортранс»).

При этом в документации говорится, что подрядчик должен приступить к установке шумозащитных экранов 14 октября и завершить ее к 29 ноября. Источник необходимых средств — республиканский бюджет.

Изначально стоимость контракта оценивалась более чем в 82,8 млн рублей, но один из двух участников аукциона предложил более низкую цену и выиграл. Название компании-победителя на данный момент не опубликовано.

Ранее власти Казани связали необходимость установки шумозащитных экранов у моста Миллениум с ростом уровня автомобилизации. По данным заместителя руководителя исполкома столицы РТ Игоря Куляжева, ежедневно по этому мосту проезжают 50 тыс. автомобилей.

Позднее «Главтатдортранс» объяснил установку шумозащитных экранов у Миллениума вдоль тротуара, а не вдоль проезжей части «стесненными условиями».