Эксперт призвал Казань внедрять новые технологии вместо шумозащитных экранов

Установка шумозащитных экранов должна быть обоснованной и точечной. Прежде всего, такие конструкции необходимы там, где действительно нужно защитить человека от воздействия шума – в жилых кварталах, у школ, детских садов, больниц и других объектов, где люди проводят много времени. Таким мнением с «Татар-информом» поделился архитектор, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Эксперт обратил внимание на то, что экраны нередко обосновываются не защитой от шума, а необходимостью оградить реку от пыли и грязи. Однако, по его словам, с этой задачей куда лучше справились бы компактные грязеотбойные ограждения высотой около полуметра – без ущерба для городских видов.

По словам Муратова, в городах есть и другие способы борьбы с шумом – от зеленых насаждений до технологических решений, которые пока только тестируются в Азии и Европе. Один из таких вариантов – системы активного шумоподавления. Это «своеобразные микрофоны, которые улавливают шум, анализируют его и дальше генерируют антишум, убирая назойливый акустический эффект».

«Казань вместе с Иннополисом позиционируют себя, как мегапрогрессивные, мегатехнологичные, мегаумные города, почему бы не активизировать такие разработки? Может быть, просто с людьми договориться, что уж раз есть такая необходимость, то мы временно ставим экраны, но при этом мы пообщались с нашими друзьями в Дубае, Шанхае, Сингапуре и планируем к такому-то году внедрить новые решения. Опять же, показали бы всем пример. Тем более Казань – это же теперь еще и столица урбанистики стран БРИКС», – подытожил собеседник агентства.

Подробнее о том, насколько оправдана установка шумозащитных экранов в Казани и существуют ли альтернативы, – в материале «Открыть глаза на Казанский Кремль: Минниханов нашел решение по шумозащитным экранам».