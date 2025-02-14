Управление ветеринарии РТ рассказало о чипировании собак в Казани
Серия выездных мероприятий по регистрации собак проводится в Казани. За каждый выезд специалисты регистрируют примерно 50–60 животных. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».
«Мы такую практику будем продолжать дальше. Будем изучать предложения жителей, когда им удобно – в выходные дни, с утра, во время обеда или вечером», – рассказал он.
Машины с необходимым оборудованием, инструментами и специалистами выезжают во дворы жилых домов столицы Татарстана. Люди информируются об этом заблаговременно. Такие мероприятия проводятся каждую неделю по субботам и воскресеньям.
«Впредь будем выезжать чаще, нам до конца года надо успеть», – отметил Хисамутдинов.