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Общество 14 февраля 2025 16:49

Управление ветеринарии РТ рассказало о чипировании собак в Казани

Серия выездных мероприятий по регистрации собак проводится в Казани. За каждый выезд специалисты регистрируют примерно 50–60 животных. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

«Мы такую практику будем продолжать дальше. Будем изучать предложения жителей, когда им удобно – в выходные дни, с утра, во время обеда или вечером», – рассказал он.

Машины с необходимым оборудованием, инструментами и специалистами выезжают во дворы жилых домов столицы Татарстана. Люди информируются об этом заблаговременно. Такие мероприятия проводятся каждую неделю по субботам и воскресеньям.

«Впредь будем выезжать чаще, нам до конца года надо успеть», – отметил Хисамутдинов.

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#чипирование домашних животных #главное управление ветеринарии Кабмина РТ #собаки
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