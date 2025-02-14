news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 16:44

Владельцев незарегистрированных собак будут штрафовать в Татарстане

В Татарстане владельцев собак, не прошедших обязательную регистрацию в 2025 году, будут штрафовать. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

«Мы подготовили законопроект об изменении КОАП РТ и в ближайшее время обратимся к депутатам. Обязательно будут штрафные санкции за отсутствие регистрации и незаконный выгул, отпуск собак», – сказал он.

За отсутствие обязательной регистрации животного его владельцу в первый раз будет вынесено предупреждение.

«Во второй раз штраф составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в последующие разы – 5 тыс. рублей», – подчеркнул Хисамутдинов.

по теме Управление ветеринарии РТ объяснило, опасно ли ношение чипа для собак
читайте также
В феврале в Татарстане началось активное чипирование собак
#собаки #чипирование домашних животных #главное управление ветеринарии Кабмина РТ #штрафы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025