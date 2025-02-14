Владельцев незарегистрированных собак будут штрафовать в Татарстане

В Татарстане владельцев собак, не прошедших обязательную регистрацию в 2025 году, будут штрафовать. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

«Мы подготовили законопроект об изменении КОАП РТ и в ближайшее время обратимся к депутатам. Обязательно будут штрафные санкции за отсутствие регистрации и незаконный выгул, отпуск собак», – сказал он.

За отсутствие обязательной регистрации животного его владельцу в первый раз будет вынесено предупреждение.

«Во второй раз штраф составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в последующие разы – 5 тыс. рублей», – подчеркнул Хисамутдинов.