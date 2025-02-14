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Общество 14 февраля 2025 15:41

Управление ветеринарии РТ объяснило, опасно ли ношение чипа для собак

После введения обязательной регистрации собак с начала 2025 года в Татарстане активно проводится чипирование животных. Что представляет собой эта процедура и насколько она безопасна, рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

«Процедура состоит из двух частей: чипизации, введения подкожного чипа одним уколом, и внесения в федеральную информационную систему "Хорриот" информации о животном», – пояснил он.

Сам чип не больше рисового зернышка, его введение проходит безболезненно для животных.

«Чип сделан из инертного материала и безопасен, его давно изобретали и усовершенствовали. Это давнишняя практика, мы наблюдаем, что никакого побочного эффекта от чипа нет. Процедура безопасна на 100%», – подчеркнул Хисамутдинов.

Вся процедура регистрации животного проходит достаточно быстро и занимает не более 15 минут. Никаких ограничений для регистрации собак при этом нет.

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#собаки #главное управление ветеринарии Кабмина РТ #чипирование домашних животных
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