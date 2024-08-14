Университет, здравницы, жилье: как Татарстан дает вторую жизнь зданиям Новороссии и Крыма

В Запорожской области в высокой степени готовности находятся три корпуса Мелитопольского государственного университета

В Мелитополе откроется университет после реконструкции

В Запорожской области в высокой степени готовности находятся три корпуса Мелитопольского государственного университета имени Богдана Хмельницкого. Ремонтные работы стоимостью более 3-х млрд рублей по восстановлению корпусов вуза выполнены на 70%.

Реконструкцию учебного заведения осуществляют в рамках деятельности рабочей группы, которую возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин, по поручению Президента России Владимира Путина. Генеральным подрядчиком определена татарстанская организация ГУП «Татинвестгражданпроект».

Ремонтные работы стоимостью более 3-х млрд рублей по восстановлению корпусов вуза выполнены на 70%

«На сегодняшний день практически в полном объеме выполнены кровельные, фасадные, монтажные работы, монтаж слаботочных сетей, а также работы по теплоснабжению и электроснабжению. Частично выполнены работы по ремонту и восстановлению полов в аудиториях, коридорах и подвалов корпусов. Кроме того, в этом году будут завершены работы по благоустройству и наружным сетям: будет обновлено покрытие, а площадку украсят малыми архитектурными формами, также установят уличное освещение. Всего на сегодняшний день на объекте задействовано порядка 300 человек и 12 единиц строительной техники. Завершить работы планируется в четвертом квартале этого года», — уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ГУП «ТИГП».

Завершить работы планируется в четвертом квартале этого года

В «Татинвестгражданпроекте» также рассказали, что реализация масштабной программы модернизации инфраструктуры крупнейшего вуза региона началась с демонтажных работ в первом квартале текущего года.

На сегодняшний день практически в полном объеме выполнены кровельные, фасадные, монтажные работы

В начале августа с рабочим визитом в Запорожской области побывал первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Во время визита Кириенко доложили о готовности вузов и школ к началу учебного года. Всего в рамках программы в течение трех лет будет восстановлено 42 объекта общей площадью около 100 тыс. квадратных метров.

В Мариуполе восстанавливают противотуберкулезный диспансер, а в Волновахе – жилые дома

В городе Мариуполе Донецкой народной республики после масштабного восстановления откроется городской противотуберкулезный диспансер. На сегодняшний день восстановлен конструктив здания, проложены инженерные сети, ведутся работы по устройству фасадов и входных групп, заканчивается внутренняя отделка.

Быстрыми темпами восстанавливается комплекс домов 1890 года по улице Апатова в Мариуполе. Строители татарстанской организации уже произвели демонтаж кровли и поврежденных несущих конструкций, ведутся работы по зачистке фасада для дальнейшего производства работ по проекту. Стены, как и в первоначальном виде, возводятся кирпичной кладкой, что обеспечит высокую тепло- и звукоизоляцию.

В Жовтневом районе Мариуполя ведутся работы по восстановлению многоквартирного жилого дома. Выполнены отделочные работы мест общего пользования. Завершен ремонт систем центрального отопления, электроснабжения, водоснабжения, заменены дверные и оконные блоки, завершены работы по восстановлению поврежденного конструктива. На завершающей стадии работы по штукатурке и покраске фасадов здания.

В Жовтневом районе Мариуполя ведутся работы по восстановлению многоквартирного жилого дома

Еще один знаковый объект для Мариуполя — основанный в 1930 году Приазовский государственный технический университет, здания которого были серьезно повреждены в ходе боевых действий весной 2022 года. Строители выполнили полный комплекс работ по восстановлению корпусов, столовой, спорткомплекса вуза.

«Татинвестгражданпроект» с сентября 2022 года выполняет восстановительные работы наиболее поврежденных жилых домов в Волновахе. Многие здания здесь также были сильно повреждены в результате боевых действий.

Так, в этом году прошел ремонт двухэтажного кирпичного жилого дома 1966 года постройки. Восстановлены кровля и поврежденный конструктив здания, установлены новые дверные и оконные блоки, произведена замена инженерных коммуникаций. Выполнены работы по покраске и отделке мест общего пользования, подъезд стал светлым и чистым.

Также в Волновахе восстановлен многоквартирный дом на одной из центральных улиц города. Татарстанцы выполнили ремонтно-восстановительные работы, у дома были сложные разрушения. Строители устранили все повреждения, восстановили кровлю, установили новые дверные и оконные блоки, произвели замену инженерных коммуникаций.

Современное жилье для студентов и аспирантов в Севастополе

Татарстан готовит новые общежития общей площадью более 60 тыс. кв. метров для Севастопольского государственного университета. Их строительство даст главному вузу Севастополя более 2,5 тыс. жилых мест для студентов, аспирантов, молодых преподавателей, сотрудников вуза. В одном из общежитий на 1,2 тыс. мест построят переход на уровне третьего этажа, соединяющий одну жилую секцию с другой. Кроме того, у студентов появится возможность выходить во внутренний двор прямо из холла.

Татарстан готовит новые общежития общей площадью более 60 тыс. кв. метров для Севастопольского государственного университета

Фасад общежитий будет выполнен в белой цветовой гамме с добавлением бежевого и серого цветов в отдельных элементах здания. На первых этажах планируется разместить магазины, кафе, аптеки, а также коворкинги, пространства для студентов и преподавателей и общественные организации университета.

Помещения зданий будут полностью оборудованы для маломобильных групп населения. Кроме того, на прилегающей территории студгородка предусмотрено около 80 организованных парковочных мест. На сегодняшний день практически в полном объеме выполнены работы по выносу кабелей, выносу сетей водоснабжения, переустройство сетей водоснабжения. Завершить строительство планируется к 2026 году.

В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина» строится детский реабилитационный центр (фото сделано до начала работ)

Медцентр мирового уровня на территории бывшей грязелечебницы в Евпатории

Федеральный детский реабилитационный центр возводится в северо-западной части Крыма. Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями.

Медцентр предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями

Медучреждение в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. метров строится на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Предполагается, что сочетание природно-климатических условий, высоких технологий и профессионализма медиков позволит добиться высоких результатов в реабилитации детей.

Стационар рассчитан на 300 мест, также создается пансионат на 150 коек

Стационар рассчитан на 300 мест, также создается пансионат на 150 коек. Для оказания амбулаторной помощи малышам будет также функционировать 75 коек дневного пребывания. В центре предусмотрено реанимационное отделение, в котором будут проходить реабилитацию пациенты, находящиеся на интенсивной терапии.

Готовность объекта 85%, его открытие планируется до конца года

«Это центр мирового уровня, в котором сосредоточены самые высокие технологии, которые есть на сегодня в области реабилитации. Центр предоставляет уникальные возможности в области нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, общей соматической реабилитации», — заявлял в начале августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На реконструкцию затрачено порядка 15 млрд рублей

Готовность объекта 85%, его открытие планируется до конца года. На реконструкцию затрачено порядка 15 млрд рублей.

«Благодарю Республику Татарстан и подрядчиков за системную работу. Уверен, это будет реабилитационный центр мирового уровня. Сдача объекта запланирована в этом году», — сообщил в феврале в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Общая площадь медцентра составит около 100 тыс. кв. метров

Интересно наблюдать, как меняется картинка в формате «до и после»

Заказчиком всех строительно-восстановительных работ в новых регионах и в Крыму выступает публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик».

Недавно в одном из интервью первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин заметил, как меняется общая картинка в формате «до и после», когда на месте разрушений и заброшенных зданий вновь появляются жилые дома, учебные учреждения, медицинские центры.

На месте разрушений и заброшенных зданий вновь появляются жилые дома, учебные учреждения, медицинские центры

«Мы полностью солидарны [с этой оценкой]. Объем работ постоянно меняется, на смену одним завершенным объектам приходят следующие. Два года назад мы приступили к строительству реабилитационного центра в Евпатории, в этом году уже завершаем первую очередь, чуть позже нам доверили работу над общежитиями Севастопольского университета. Параллельно активно велась работа в новых регионах: Волноваха, Мариуполь, в первом квартале этого года мы поступили к работам в Мелитополе. Создавать историю — это почетная миссия», — заключили в пресс-службе ГУП «Татинвестгражданпроект».