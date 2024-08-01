Крымские «каникулы»: что делал Минниханов в Симферополе, Севастополе и Форосе

Продуктивной и насыщенной стала встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Фото: rais.tatarstan.ru

«Братские отношения между народами Татарстана и Крыма становятся крепче»

Продуктивной и насыщенной стала встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, Аксенов вручил Минниханову юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».

«Республика Татарстан — один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Дружеские отношения между нашими регионами сложились с первых дней Крымской весны и проявляются в общих делах на протяжении всего этого времени», — сказал Аксенов.

Он отметил, что жители Крыма благодарны братскому народу Татарстана за большую помощь в становлении и развитии полуострова в сложное время.

В свою очередь Минниханов поблагодарил за награду и отметил, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России.

«Давние братские отношения между народами Татарстана и Крыма с каждым годом становятся крепче», — сказал Раис РТ.

«Благодарю Рустама Нургалиевича, его команду, республику за поддержку и огромную работу, которая была проделана на территории Крыма. Наши братские связи и далее будут развиваться», — отметил в своем телеграм-канале глава Крыма.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соборную мечеть в Симферополе Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов побывал в главной мечети Крыма

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соборную мечеть в Симферополе. Это главная и самая большая мечеть в Крыму и в Восточной Европе. Экскурсию ему провел глава Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, муфтий Эмирали Аблаев.

Мечеть вмещает 1,8 тыс. человек в основном молельном зале и еще 2 тыс. человек во внутреннем дворике. Четыре минарета высотой с 19-этажный дом, один основной купол, покрытый свинцовой крышей площадью 600 метров, 8 малых полукуполов, 150 мраморных колонн.

Внутри мечети выполнена роспись с элементами староосманской и крымско-татарской орнаменталистики, каллиграфией и сурами из Священного Корана. На куполах и сводах изображен желтый тюльпан.

Первое богослужение в мечети состоялось 9 декабря 2023 года. Первый коллективный намаз совершил муфтий Крыма Эмирали Аблаев. На молитву собрались около 300 верующих — имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, строители.

Мечеть начали строить в апреле 2017 года, во время пандемии работы замораживались, в 2022-м возобновились. Официального открытия Соборной мечети еще не было, ждут визита Президента России Владимира Путина.

В Севастополе Рустам Минниханов посетил комплекс «Новый Херсонес» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Митрополит Тихон провел экскурсию по Новому Херсонесу

В Севастополе Рустам Минниханов посетил комплекс «Новый Херсонес». Он открылся 30 июля. Историко-археологический парк возведен по поручению Президента России Владимира Путина. На территории размером 24 гектара в рекордные сроки — с 2022 года — построены 30 объектов.

В сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона татарстанский лидер осмотрел музейно-храмовый комплекс, где ему рассказали о концепции парка и его историческом значении.

Отметим, что в первый день работы парка сюда пришло большое количество посетителей.

«За первый день работы музейно-храмовый комплекс „Новый Херсонес“ посетили более 20 тыс. человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале проекта.

Минниханов также посетил Севастопольскую детскую школу искусств. Особенное внимание он уделил библиотеке и литературе по истории искусств, а также выставке работ по направлению «Дизайн, архитектура и декоративно-прикладное искусство».

Татарстанский лидер рассказал о том, что в Казани планируется открытие центра ремесел, в котором можно было бы использовать наработки Севастопольской школы искусств. В ходе визита также были осмотрены учебные классы, актовый зал и мастерские.

Рустам Минниханов побывал в Молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс» Фото: rais.tatarstan.ru

«Отдыхают хорошо!»

Также Рустам Минниханов побывал в Молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс», который располагается в поселке Форос на южном берегу полуострова.

Сейчас в профильных сменах лагеря отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым. Рустам Минниханов осмотрел жилой корпус, проверил, в каких условиях проживают дети, а также побывал в образовательном и спортивном центрах комплекса. Особое внимание руководитель республики уделил вопросу организации питания. Его Минниханов поручил держать на особом контроле.

Директор лагеря Кира Маслова уточнила «Татар-информу», что лагерь работает круглогодично. Помимо летней кампании проводятся осенние, зимние и весенние смены — в школьные каникулы. Юные татарстанцы приезжают сюда и вне сезона — в октябре, декабре, феврале и марте, в оставшиеся месяцы комплекс принимает студентов.

Рустаму Минниханову рассказали об итогах работы лагеря за год, воспитанники подготовили концерт.

«Рустаму Нургалиевичу провели экскурсию, показали все объекты. Дети подготовили небольшую театрализованную сказку, повествующую о легендах лагеря. Раис похвалил детей за их творческие номера», — рассказала Кира Маслова.

Сейчас в лагере проходит творческая профильная смена, в ней дети занимаются вокалом, хореографией, художественным творчеством, играми в КВН и актерским мастерством. Помимо творческой профильной смены в лагере параллельно проходит языковая программа, в рамках которой отдыхающие изучают два языка — английский и китайский.

«Дети едут на море и одновременно учат два языка. Вот эти два направления презентовали Рустаму Минниханову: показали творческий концерт и языковой урок, как он проходит в игровой форме», — поделилась директор лагеря.

Раис Татарстана также поделился впечатлениями от посещения «Сэлэт — Ак Барс» в Форосе.

«Встретился с нашими ребятами в летнем лагере „Сэлэт — Ак Барс“ в Форосе. Отдыхают хорошо, довольны. Рәхәт! (в переводе с татарского — „Хорошо!“)», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.