Уникальное световое шоу развернется на стенах казанского Кремля 19, 20 и 21 мая

Уникальное световое шоу, посвященное 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, будет показано в Казани и Болгаре.

В Казани световое представление пройдет 19, 20 и 21 мая. Шоу можно будет увидеть у стен Кремля — от Тайницкой до Спасской башни (со стороны площади Тысячелетия). Оно начнется в 20.00 и продлится до часа ночи.

В Болгаре шоу покажут на стенах Белой мечети 20 и 21 мая. Время показов аналогично казанскому — с восьми вечера до часа ночи.

В основе шоу — символы и основные принципы традиционного ислама, присущего татарскому народу. Шоу воплотит в себе идеи света, который ислам несет в мир.

Одним из главных событий, посвященных 1100-летию принятия ислама, в столице РТ станет закладка 20 мая первого камня в основание Соборной мечети Казани. 21 мая в Болгаре пройдет религиозный праздник «Изге Болгар жыены».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гостей мероприятий в честь 1100-летия принятия ислама Булгарией поприветствовал Президент России Владимир Путин.