Путин поприветствовал гостей мероприятий в честь 1100-летия принятия ислама Булгарией

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием и поздравлением гостям, участникам и организаторам праздничных мероприятий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы искренне рады, что на эти торжества в Республику Татарстан приехали гости из десятков государств – политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, средств массовой информации. Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на её становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплочённого многонационального народа России», – сказал глава государства.

Он напомнил, что на протяжении многих столетий российские мусульмане вносили и продолжают вносить большой вклад в развитие страны.

«Их яркие достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия», – отметил Путин.

Российский лидер также обратил внимание на то, что нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твёрдую приверженность их заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости, а бойцы-мусульмане в спецоперации на Украине проявляют стойкость, мужество и самоотверженность.

Президент РФ подчеркнул, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны.

«Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия и, прежде всего, XIII Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: KazanSummit 2022» и очередное заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Придаём большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества», – подытожил глава государства.

18 мая в Госдуме РФ открылась выставка, приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Экспозицию вместе с спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов.