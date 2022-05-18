Молитва покаяния и световое шоу у Белой мечети: афиша праздника «Изге Болгар жыены»

Полуденный намаз, всероссийский турнир по национальной борьбе корэш, показ татарской породы лошадей, лекции и выставки ждут гостей на религиозном празднике «Изге Болгар жыены» 21 мая. Подробная афиша – в обзоре «Татар-информа».

«Изге Болгар жыены» – ключевое событие 2022 года, посвященное 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мастер-классы и театрализация прибытия Багдадского посольства в древний Булгар

Ключевое событие 2022 года, посвященное 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией, «Изге Болгар жыены» состоится в субботу на территории Музея-заповедника «Великий Болгар».

Планируется, что в этом году в нем примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, также ожидается приезд участников форума татарских религиозных деятелей и председателей духовных управлений мусульман, входящих в состав основных мусульманских центров России, глав муниципальных образований, руководителей министерств и ведомств.

Планируется, что в этом году участие в празднике примут Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Программа нынешнего праздника «Изге Болгар жыены» будет обширной. На разных площадках запланированы лекции, мастер-классы по технологии изготовления средневековых чернил и изучению арабской каллиграфии, будут открыты все музейные комплексы и представлены новые экспозиции. Финал Всероссийского турнира по борьбе на поясах также состоится в день празднования 1100-летия ислама. После полуденного намаза в соборной мечети гостей пригласят на концерт.

9.00–11.00. Концертная программа у Памятного знака в честь принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году.

9.00–11.00. Площадка «История письменности» на Исторической набережной. Мастер-класс по овладению технологией изготовления средневековых чернил, изучение арабской каллиграфии. Музей тюрко-татарской письменности.

9.00–14.00. Праздничная программа на территории Археологической школы, организуемая участниками конно-автомобильного пробега и Благотворительным фондом инвалидов-спортсменов «Идель – Урал».

В программе запланирован театрализованный показ прибытия Багдадского посольства в древний Булгар, исполнение музыкальных и песенных композиций, показ татарской породы лошадей.



9.30–10.30. Тауба (молитва покаяния) на территории комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница».

11.00–11.45. Торжественное открытие «Изге Болгар жыены» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году у Памятного знака.

12.00 – Полуденный намаз на соборной мечети.

12.30–14.00. Майдан. Проведение финальных поединков по национальной борьбе корэш.

Абсолютным победителем Всероссийского турнира по национальной борьбе в 2021 году стал Фирдус Зайнуллин из Зеленодольского района Татарстана. Ключи от нового автомобиля ему вручили Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов.

12.30–16.00. Продолжение праздничной концертной программы.

20.30–21.30 (время предварительное). Световое шоу на территории комплекса «Белая мечеть».

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21 мая состоится открытие двух выставок

В ближайшую субботу гости заповедника смогут посетить все музейные комплексы, а в самом сердце архитектурного наследия — Музея болгарской цивилизации состоится открытие выставки художественных работ «К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией» академика Российской академии художеств Фирината Халикова и художника-стажера РАХ Полины Илюшкиной.

Художница из Казани создала серию работ, отображающих это великое событие, – ряд живописных и графических картин, написанных по результатам своих творческих поездок в Иран, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Египет и некоторые другие страны преимущественно мусульманской культуры.

Заведующий научно-методическим отделом Андрей Фасхутдинов в разговоре с «Татар-информом» рассказал, что на выставке будет представлена очень интересная в творческом плане картина «Путешествие Ибн-Фадлана», представляющая в отдельных сюжетах основные вехи движения посольства Багдадского халифа в Волжскую Булгарию в 921-922 годах.

В ближайшую субботу гости заповедника смогут посетить все музейные комплексы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также, по словам собеседника агентства, уже практически смонтирована фотовыставка «Изге Болгар жыены в лицах» фотохудожника, журналиста, экс-редактора «Элиты Татарстана» Вячеслава Карпова. «Это наш земляк, он живет в Болгаре. Много лет он фотографирует этот праздник. У него собралось замечательная коллекция фоторабот. Часть из них мы представим гостям», — рассказал Андрей Фасхутдинов.

Фотовыставку планировалось разместить на улице, однако из-за погодных условий это решение было пересмотрено. Сейчас сотрудники музея-заповедника определяют место под экспозицию, добавил научный сотрудник.

Помимо этого, к посещению доступны выставки «Цветочная поляна», посвященная художнику декоративно-прикладного искусства — Земфире Бикташевой, и выставка художественных работ участников Раифского арт-фестиваля «Соприкасание культур». В прошлом году фестиваль стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в направлении «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». На выставке будет представлено более 40 художественных работ, созданных участниками фестиваля — художниками из Удмуртии, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, а также творчески одаренными люди с инвалидностью из Татарстана.

Все музейные объекты открыты для посещения до 20.00.

В Музей-заповедник «Великий Болгар» можно добраться речным и наземным транспортом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как добраться, чем будут кормить и что купить на память?

В Музей-заповедник «Великий Болгар» можно добраться речным и наземным транспортом. «Чтобы добраться до нас, можно прийти в речной порт Казани, купить билет на «Метеор» и приехать. Прогулка по Волге составит 2 часа 15 минут. Автобусы отправляются с автовокзалов «Южный и „Столичный“», — рассказала замруководителя музея-заповедника Лилия Сафина.

Отправление речного транспорта происходит ежедневно по маршруту «Казань — Тетюши (с заплывом в Болгар)» в 8.00 (обратно — в 15.05), стоимость — 368 рублей в одну сторону. Расстояние 114 км. Детям до 5 лет проезд бесплатно, детям до десяти лет — скидка 50%. Также действуют скидки ветеранам, блокадникам и другим категориям граждан.

Автобус с автовокзала «Столичный» отходит в 8.40, прибывает в Болгар в 12.20, стоимость билета составит 325 рублей. С автовокзала «Южный» можно уехать в 9.00, в Болгаре быть в 12.30, стоимость билета — 341 рубль.

«На 21 мая туристами уже забронированы экскурсии. Подготовка территории идет вовсю. Кроме того, уже сегодня устанавливаются торговые шатры и летние кафе», — рассказала собеседница агентства.

«Повара будут готовить традиционные мусульманские блюда — плов, шурпу, шашлык, казылык» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На территории музея-заповедника традиционно будет открыто несколько стационарных точек с общепитом: кафе «Блинная», «Зулейха», «Сафар», «Тюбетей» и «Чайная». Средний чек за обед составит 350 рублей. «Повара будут готовить традиционные мусульманские блюда — плов, шурпу, шашлык, казылык, сладости, чак-чак, хворост и многое другое. Голодным точно никто не останется, угощений будет много», — убеждена представительница музея-заповедника.

В течение дня будет работать выставка-продажа изделий мастеров народно-художественных промыслов Республики Татарстан. «В центре городища на основном маршруте организована площадка, где можно будет купить сувенирные изделия из бисера, а также вышивку, украшения, тюбетейки», — рассказала Лилия Сафина.



Торжественное мероприятие проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.

Накануне праздника «Изге Болгар жыены» 20 мая состоится церемония закладки первого камня в фундамент новой соборной мечети в Казани. Также пройдет пленарное заседание форума, в котором примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.