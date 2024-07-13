«Улучшить жилищные условия и получить высшее»: какие льготы дают ветеранам СВО

Николай Гаврилин — отец троих детей, поэтому мог остаться дома. Однако он решил защищать рубежи страны вместе со своими младшими братьями. Служил в штурмовой бригаде, был дважды ранен.

«Я получил первое ранение. У меня быстро затянулось, за 15 дней. После возвращения из госпиталя пошли на штурм позиций, получил уже второе ранение. Оно тяжелое было, потерял почку, получается», — рассказал ветеран СВО.

Сейчас он дома и собирается воспользоваться положенными для бойцов СВО льготами.

У ветерана трое детей, и первым делом он планирует улучшить жилищные условия.

«Энергетическое высшее хочу получить. Потом по поводу земельных участков узнаю. Там какая-то программа есть по улучшению жилья. Хочу узнать, есть ли она у нас в республике», — поделился он планами.

Получить высшее образование смогут и дети Николая. Это тоже часть льгот для бойцов специальной военной операции. Они имеют право учиться на бюджетных отделениях.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.