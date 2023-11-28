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Общество 28 ноября 2023 17:51

Улицы Нижнекамска начали украшать новогодними гирляндами

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Улицы Нижнекамска начали украшать новогодними гирляндами

Улицы и парки города Нижнекамска начали свое новогоднее преображение. Сегодня сотрудники СК «БАРС» начали украшать улицы гирляндами, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

На площади Лемаева специалисты АО «ТАИФ-НК» устанавливают огромную белоснежную ель и собирают каркас ёлочной игрушки в виде красного шара.

В соседних Набережных Челнах сегодня установили натуральную 20-метровую елку. Ее особенность в том, что она натуральная, изготовлена из живого лапника. Для этого в город привезли 25 КАМАЗов еловых веток.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 14 парках Казани установят новогодние елки. В столице Татарстана на новогоднее оформление и елку у «Чаши» направят более 15 млн рублей.

Фото, видео: телеграм-канал администрации Нижнекамского района.

#новогоднее оформление
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