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В Набережных Челнах установили натуральную 20-метровую елку
В Сидоровском парке Набережных Челнов установили елку. Особенность новогодней красавицы заключается в том, что она натуральная, изготовлена из живого лапника, рассказал глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов.
Как уточняется в телеграм-канале городской администрации, высота дерева достигает 20 метров. Для создания такой красавицы потребовалось 25 КАМАЗов еловых веток.
Открытие новогодней елки в Сидоровке состоится 13 декабря. На следующий день челнинцев ждут в Замелекесье и 15 декабря — на площади перед ДК «Энергетик».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 14 парках Казани установят новогодние елки. В столице Татарстана на новогоднее оформление и елку у «Чаши» направят более 15 млн рублей.
Видео: телеграм-канал администрации Набережных Челнов.
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