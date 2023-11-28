В Набережных Челнах установили натуральную 20-метровую елку

В Сидоровском парке Набережных Челнов установили елку. Особенность новогодней красавицы заключается в том, что она натуральная, изготовлена из живого лапника, рассказал глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Как уточняется в телеграм-канале городской администрации, высота дерева достигает 20 метров. Для создания такой красавицы потребовалось 25 КАМАЗов еловых веток.

Открытие новогодней елки в Сидоровке состоится 13 декабря. На следующий день челнинцев ждут в Замелекесье и 15 декабря — на площади перед ДК «Энергетик».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 14 парках Казани установят новогодние елки. В столице Татарстана на новогоднее оформление и елку у «Чаши» направят более 15 млн рублей.