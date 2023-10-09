Украинское Главное управление разведки признало три попытки захвата Запорожской АЭС

Запорожская АЭС

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Спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины три раза пытался захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, но все попытки закончились неудачей. Об этом рассказал руководитель ведомства Кирилл Буданов, пишет украинское издание NV.

В частности, по словам Буданова, в августе 2022 года спецназовцы пересекли Каховское водохранилище на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу Днепра плацдарм для захвата ЗАЭС. Но из-за отсутствия опыта подобных операций и нехватки артиллерийской поддержки украинский десант не смог закрепиться и отступил.

Позднее были предприняты еще две попытки. В последней из них участвовали несколько сот военных, в том числе командир Иностранного легиона Вадим Попик и его подчиненные — новозеландцы и другие иностранцы. Однако российские войска направили к берегу тяжелую технику, в том числе танки, и десанту опять пришлось уйти с левого берега.

Буданов признал, что успеху всех трех попыток помешал ряд неудачных действий как командиров, так и исполнителей, но заявил, что полученный опыт оказался полезен для дальнейших операций.

Upd. (9.27): О том, что украинские военные совершали рейды в районе Запорожской АЭС и Энергодара, но закрепиться им там не удалось, стало известно еще в прошлом году. Сначала об этих попытках рассказала российская сторона, факт проведения соответствующих операций в ВСУ подтвердили только в этом году.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.