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РИА Новости: Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Соединенных Штатов и Великобритании план нового наступления и захват Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «близкий к компетентным органам источник».
По данным собеседника агентства, в Николаевской области Вооруженные силы Украины сосредоточили крупную группировку морской пехоты, которая должна будет форсировать реку Днепр.
«Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — добавил источник, заверив, что российская сторона «внимательно следит за действиями противника».
Аналогичные формулировки использовал и собеседник другого федерального агентства — ТАСС. При этом из его рассказа следует, что наступление ВСУ запланировано на начало октября и будет развиваться не только на Херсонском, но и на Запорожском направлении.
Стоит отметить, что, по словам этого человека, соответствующую информацию он получил от источника, близкого к не конкретизированным «правоохранительным органам».
Украинские военные в прошлом году совершали рейды в районе Запорожской АЭС и Энергодара, но закрепиться им там не удалось. Факт проведения этих операций в ВСУ подтвердили только в этом году.
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