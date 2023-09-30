РИА Новости: Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Соединенных Штатов и Великобритании план нового наступления и захват Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «близкий к компетентным органам источник».

По данным собеседника агентства, в Николаевской области Вооруженные силы Украины сосредоточили крупную группировку морской пехоты, которая должна будет форсировать реку Днепр.

«Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — добавил источник, заверив, что российская сторона «внимательно следит за действиями противника».

Аналогичные формулировки использовал и собеседник другого федерального агентства — ТАСС. При этом из его рассказа следует, что наступление ВСУ запланировано на начало октября и будет развиваться не только на Херсонском, но и на Запорожском направлении.

Стоит отметить, что, по словам этого человека, соответствующую информацию он получил от источника, близкого к не конкретизированным «правоохранительным органам».

Украинские военные в прошлом году совершали рейды в районе Запорожской АЭС и Энергодара, но закрепиться им там не удалось. Факт проведения этих операций в ВСУ подтвердили только в этом году.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.