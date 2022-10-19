Рогов: Украинский десант на 30 катерах пытался захватить Запорожскую АЭС

ВСУ попытались высадить в Энергодаре десант для захвата Запорожской АЭС. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно», — рассказал он.

По словам Рогова, попытка высадки была предпринята после ночного обстрела. Всего в операции участвовали около 30 катеров с живой силой противника.

«Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной. Попытка высадки десанта была отбита», — заявил член ГСА области.

Ранее он уже сообщал о подготовке киевским режимом масштабного наступления в сторону Энергодара.

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