Украинские беспилотники обстреляли погранпост и АЗС в Брянской области

В воздушное пространство Брянской области зашли украинские беспилотники, днем они дважды обстреляли пограничный пункт в поселке Черноземный, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, вечером украинский беспилотник обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. «Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», – написал Богомаз в своем телеграмм-канале.

Накануне Брянскую область обстреляли из минометов, в конце июня в регионе был сбит украинский беспилотник, трижды пытавшийся ударить по селу Случевск. 5 июля было обстреляно село Зерново Суземского района, а днем позднее — село Некислица в Севском районе.

Приграничные регионы России подвергаются обстрелам со стороны Украины после того, как Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. В нескольких областях по этой причине сохраняется повышенный уровень террористической угрозы.