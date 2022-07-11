Украина призвала Канаду не возвращать турбины для «Северного потока»

Минэнерго Украины призвало парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины для российского газопровода «Северный поток». Это необходимо, чтобы обеспечить «целостность санкционного режима», заявили в ведомстве.

Киевские власти «разочарованы» решением Оттавы и считают, что поставлять газ Россия сможет и без этого оборудования, так как на газопроводе есть резервные турбины.

«Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка Северным потоком-1 невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину», – приводит РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, Берлин призвал Оттаву как можно быстрее решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». С 14 июня поставки по трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Ранее руководство Канады подтвердило решение вывести из-под действия санкций отремонтированные турбины для российского газопровода и вернуть их Германии.