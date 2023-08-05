Украина объявила шесть российских портов зоной военной угрозы

Госгидрография Украины объявила о военной опасности для судов в районах шести российских портов в Черном море. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства, которое входит в структуру Министерства инфраструктуры страны.

К военной угрозе отнесли акваторию внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Действовать предупреждение начало 4 августа по приказу военно-морских сил страны, до какого срока оно продлится в сообщении не указано.

Напомним, что в конце июля Минобороны Украины запретило судоходство в районе российских портов и назвало военными целями все суда, которые в них следуют. Российское военное ведомство заявило, что следующие в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Сообщение появилось вскоре после завершения зерновой сделки и снятия гарантий безопасности по так называемому «зерновому коридору».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя катерами, в результате танкер «Сиг» получил пробоину.