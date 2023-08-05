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Российский танкер получил пробоину в результате атаки дрона ВСУ
В южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона ВСУ, пробоину получил российский танкер «Сиг», сообщает РИА Новости.
По данным агентства, экипаж находится на борту судна. Рядом находятся два буксира. Пробоину танкер получил в районе машинного отделения.
Отмечается, что в результате происшествия разлива топлива нет.
Спасательные работы на танкере завершили еще ночью, в данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Само судно во время атаки было загружено только техническим балластом.
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