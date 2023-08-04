Ночью ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

Ночью ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров, их уничтожили, сообщает РИА Новости.

Обнаружили и уничтожили катера российские корабли, которые находились на охране внешнего рейда военно-морской базы.

По данным агентства, речь идет о кораблях «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.