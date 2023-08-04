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Ночью ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
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Ночью ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров, их уничтожили, сообщает РИА Новости.
Обнаружили и уничтожили катера российские корабли, которые находились на охране внешнего рейда военно-морской базы.
По данным агентства, речь идет о кораблях «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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