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Украина объявила военными целями все суда, идущие в российские порты Черного моря
Минобороны Украины выступило с заявлением, в котором запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе как опасное. Все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, говорится в сообщении в телеграм-канале военного ведомства.
«Судоходство у природных зон Южно-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как небезопасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована», – говорится в сообщении.
С полуночи 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».
Напомним, накануне Минобороны России заявило, что все суда в акватории Черного моря, которые следуют в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
17 июля Россия отозвала гарантии безопасности судоходства по зерновому коридору на фоне прекращения действия зерновой сделки.
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