УК «ПЖКХ»: В вывозе накопившегося мусора участвуют 140 машин и более 300 человек

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по западной зоне на территории Республики Татарстан, ООО «УК „ПЖКХ“», в своем Telegram-канале выложил видео, рассказывающее о вывозе накопившегося за время снегопада мусора с контейнерных площадок.

В ролике видно, как сотрудники компании убирают запорошенный снегом мусор, часто сваленный около контейнеров, на самих площадках.

Из титров следует, что в процессе уборки «круглосуточно» задействованы более 300 работников регоператора, причем им помогают и жители Казани. Также «бесперебойно работают 140 единиц спецтехники».

В компании при этом отмечают, что ее машинам приходится стоять в пробках, чтобы добраться до цели, а иногда они застревают на заснеженных дорогах.

«Благодарим за помощь и поддержку наших жителей, а водителей и грузчиков УК „ПЖКХ“ — за их доблестный труд! Благодаря им скоро в Казань вернется чистота», — заверяет пресс-служба регоператора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что УК «ПЖКХ» предупредила о задержках в вывозе мусора и рассказала, с каких площадок вывезет его в первую очередь.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал коммунальные службы усилить работу по уборке и вывозу снега, назвав ее самой главной задачей на сегодняшний день.