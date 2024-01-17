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УК «ПЖКХ» предупредила о задержках в вывозе мусора
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Из-за непогоды в Казани и районах западной зоны Татарстана возможны задержки с вывозом мусора. Об этом в своем телеграм-канале предупредил регоператор УК «ПЖКХ».
«Информируем вас, что в связи с погодными условиями могут быть небольшие задержки вывоза отходов — мусоровывозящая техника не везде успевает своевременно добраться до мест складирования ТКО», — говорится в сообщении.
В компании заверяют, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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