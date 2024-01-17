УК «ПЖКХ» предупредила о задержках в вывозе мусора

Из-за непогоды в Казани и районах западной зоны Татарстана возможны задержки с вывозом мусора. Об этом в своем телеграм-канале предупредил регоператор УК «ПЖКХ».

«Информируем вас, что в связи с погодными условиями могут быть небольшие задержки вывоза отходов — мусоровывозящая техника не везде успевает своевременно добраться до мест складирования ТКО», — говорится в сообщении.

В компании заверяют, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.