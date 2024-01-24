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УК «ПЖКХ» рассказала, с каких площадок вывезет мусор в первую очередь
УК «ПЖКХ» усилила работу техники на 10%, чтобы ускорить вывоз мусора с площадок в Казани и западной зоне Татарстана. В первую очередь освободят площадки, к которым расчищены подъездные пути, говорится в телеграм-канале регоператора.
«Сейчас подъездные пути для вывоза отходов во дворах жилых домов оперативно расчищаются от снежных завалов. УК „ПЖКХ“ усилила работу техники на 10%, чтобы максимально быстро решить проблему с перенакоплением отходов», — говорится в сообщении.
Регоператор напомнил, что после сильных снегопадов коммунальные службы оперативно расчищают дороги и подъездные пути. Однако на некоторых участках движение еще затруднено, а часть подъездов еще не освобождена от снега.
«Сейчас мы видим, как жители активно отправляют фото и видео переполненных контейнеров, проезд к которым на сегодняшний день вновь стал возможен», — отмечает УК ПЖКХ.
В компании попросили татарстанцев прислать адреса и фото площадок, к которым уже могут подъехать мусоровозы. С них мусор будет вывозиться в первую очередь.
Ранее в мэрии Казани призвали водителей не ставить автомобили у обочин и на проездах. Это препятствует уборке территорий, дорог, в том числе подъездных путей.
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