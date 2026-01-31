Уиткофф назвал продуктивными переговоры с Дмитриевым в Майами

Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф счел продуктивными переговоры со спецпредставителем Президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которые прошли сегодня в Майами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уиткоффа, со стороны Соединенных Штатов в переговорах также приняли участие министр финансов Скотт Бессент, государственный секретарь Марко Рубио, зять американского лидера – бизнесмен Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Как сообщал ранее «Татар-информ», глава РФПИ прибыл в Майами утром по местному времени. До этого источники агентства Reuters рассказали, что Дмитриев должен прилететь во Флориду 31 января для встречи с представителями американской администрации.

Новый раунд переговоров в Абу-Даби должен пройти завтра, 1 февраля, в двустороннем формате с участием российской и украинской делегаций, но представители Штатов могут присоединиться к переговорам. Первая трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась 23 и 24 января.