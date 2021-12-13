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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2021  14:13
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после массового отравления парами хлора в бассейне в Казани

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Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбудили после массового отравления людей в частном бассейне в поселке Кульсеитово. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за помощью к врачам обратились девять человек, трое из них несовершеннолетние. Выяснилось, что пострадавшие отравились парами хлора в одном из частных бассейнов в поселке Кульсеитово. 

По данному факту прокуратура республики начала проверку.
 

 

#отравление хлором #следком рт
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