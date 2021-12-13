Уголовное дело завели после массового отравления парами хлора в бассейне в Казани

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбудили после массового отравления людей в частном бассейне в поселке Кульсеитово. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за помощью к врачам обратились девять человек, трое из них несовершеннолетние. Выяснилось, что пострадавшие отравились парами хлора в одном из частных бассейнов в поселке Кульсеитово.

По данному факту прокуратура республики начала проверку.

