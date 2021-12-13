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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2021  12:30
Эвелина Киселёва

К медикам в Казани обратились девять человек после отравления в бассейне частного дома

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На станцию скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении нескольких человек, предположительно, хлором в бассейне частного дома. Эту информацию ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, отравились девять человек, из них трое детей. Инцидент произошел в частном доме в Советском районе Казани.

По данным источника, шесть человек отправились в больницу на осмотр, трое от госпитализации отказались.

#отравление хлором #бассейн
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