Прокуратура начала проверку после массового отравления парами хлора в бассейне в Казани
Надзорное ведомство Казани проверит информацию об отравлении парами хлора нескольких человек в бассейне в частном доме в селе Кульсеитово.
Прокуратура вместе со специалистами выяснит, соблюдались ли требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что к медикам в Казани обратились девять человек после отравления в бассейне частного дома. Позже Минздрав Татарстана рассказал о состоянии отравившихся хлором в бассейне частного дома Казани.