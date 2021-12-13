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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2021  13:17
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после массового отравления парами хлора в бассейне в Казани

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Надзорное ведомство Казани проверит информацию об отравлении парами хлора нескольких человек в бассейне в частном доме в селе Кульсеитово.

Прокуратура вместе со специалистами выяснит, соблюдались ли требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что к медикам в Казани обратились девять человек после отравления в бассейне частного дома. Позже Минздрав Татарстана рассказал о состоянии отравившихся хлором в бассейне частного дома Казани.

#Прокуратура #отравление хлором #бассейн
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