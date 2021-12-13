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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2021  13:09
Эвелина Киселёва

Минздрав рассказал о состоянии отравившихся хлором в бассейне частного дома Казани

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Шесть из девяти отравившихся парами хлора находятся в больницах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Всего было зафиксировано девять обращений с признаками ингаляционного отравления хлором», – отметили в пресс-службе. 

Сейчас три человека находятся на обследовании в седьмой казанской больнице, трое человек отказались от госпитализации. 

«Три человека в Детской республиканской клинической больнице Татарстана», – добавили в Минздраве республике. 

На данный момент состояние у всех средней степени тяжести.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в частном доме Казани отравились люди.

#отравление
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