Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

Рак у жителей Татарстана находят все чаще, но это не печальная статистика, а хороший показатель профилактической работы системы здравоохранения. Об особенностях работы робота-хирурга, о самых распространенных видах опухолей в РТ во Всемирный день борьбы с онкологией рассказали врачи на пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рак у татарстанцев стали находить чаще, но это хорошо»

За прошлый год рак впервые выявили у 19,4 тысячи татарстанцев – это на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Смертность от новообразований за прошлый год выросла на 1,9%. Всего же сегодня в республике на учете состоят 127,5 тысячи онкобольных.

«В структуре заболеваемости лидируют традиционно для Республики Татарстан злокачественное новообразование толстой кишки – 13,9%, рак кожи – 13,4%, молочная железа – 11,7%, женские половые органы – 9,2%, легкие – 9%, предстательная железа – 7,9%», – рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Единственный вид рака, болеть которым стали реже за последние десять лет, – это рак желудка, в общей структуре онкоболезней он занимает 5,4%.

Эдуард Нагуманов: «Рак желудка выявляют реже, потому что предопухолевые заболевания сейчас хорошо лечатся, например язвенная болезнь, ведь появились новые препараты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Рак желудка выявляют реже, потому что предопухолевые заболевания сейчас хорошо лечатся, например язвенная болезнь, ведь появились новые препараты», – объяснил главный онколог ПФО, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов.

Онкологи объяснили: утверждать, что татарстанцы стали чаще болеть раком, неверно, онкологию стали находить чаще благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам. Опухоли, как правило, обнаруживают на ранней стадии, пока симптомов еще нет, из-за этого вероятность полностью вылечить больного выше.

Ильгиз Хидиятов: «Подготовлено четыре бригады наших республиканский врачей. В ближайшее время они пройдут еще одно обучение в Боткинской больнице с получением сертификатов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это говорит о том, что система работает. Этих людей мы находим, выявляем чаще на ранних стадиях. Мы начинаем их лечить и реабилитировать вовремя», – заметил главный врач Республиканского клинического онкодиспансера Ильгиз Хидиятов.

Реабилитация больных и робот-хирург

Робот-хирург, которого используют в Республиканском клиническом онкодиспансере, в этом году проведет сто операций.

«Подготовлено четыре бригады наших республиканских врачей. В ближайшее время они пройдут еще одно обучение в Боткинской больнице с получением сертификатов. Надеюсь, мы плотно приступим к этой работе. Операции дорогостоящие, стоимость одной операции порядка 380 тысяч рублей, расходные материалы недешевые, но Правительство Татарстана нашло возможность и выделило нам дополнительно сто квот по высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь наша задача – сделать эти сто операций в этом году», – отметил Ильгиз Хидиятов.

Две операции по удалению опухолей предстательной железы – первую 20 декабря, а вторую во время проведения итоговой коллегии Минздрава РТ – робот выполнил успешно. Ильгиз Хидиятов подчеркнул, что робот проводит операции с минимальной травматичностью и с высочайшей точностью. В планах при его помощи начать оперировать кишечник. Робот, по словам врачей, может удалять опухоли из любого органа, кроме головного мозга.

Главврач добавил, что в прошлом году в РКОДе открыли реабилитационное отделение на 18 коек, закупка современного оборудования обошлась в 20 млн рублей. Мало просто вылечить пациента, необходимо вернуть его к полноценной жизни, именно этим занимается отделение реабилитации.

По словам Ильгиза Хидиятова, несмотря на то что число больных растет, РКОД работает на тех же площадях и тем же количеством медиков. Он подчеркнул, что больнице требуется расширение – и стационара, и поликлиники.

«Знаковым событием является, что мы модернизировали циклотрон. В Татарстане есть свой циклотрон, это большое достижение, всего шесть регионов имеют такие государственные аппараты. После модернизации количество препаратов, которое необходимо вырабатывать на этом циклотроне, чтобы потом проводить ПЭТ КТ-исследования, выросло с 4100 до 8100 единиц. Увеличение мощности в два раза позволило практически в полной мере обеспечить наших жителей ПЭТ КТ-исследованием», – заметил доктор.

Рустем Хасанов: «Несмотря на то что выявляется много ранних форм рака, встречаются и запущенные случаи рака молочной железы, кожи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как не заболеть раком?

Программы для поиска рака на ранних стадиях существуют и хорошо работают. Человеку лишь надо дойти до своей поликлиники.

«Несмотря на то что выявляется много ранних форм рака, встречаются и запущенные случаи рака молочной железы, кожи. И это странно, ведь это видно, сам пациент видит изменения, но не обращается никуда. С запущенным раком толстой кишки пациентов находим – люди просто диспансеризацию пропускают», – рассказал главный онколог ПФО, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов.

Онколог подчеркнул: чтобы избежать запущенной онкологии, важно прислушиваться к своему организму, вести здоровый образ жизни, быть позитивным, верить в лучшее и улыбаться, а также регулярно проходить профилактические осмотры. Рустем Хасанов напомнил, что более 55% всех злокачественных новообразований можно выявить на диспансеризации.

Главный онколог Минздрава республики Эдуард Нагуманов добавил, что рак на начальных стадиях проходит бессимптомно – тревожные сигналы появляются, когда болезнь переходит на 3-4-ю стадии, когда лечить рак уже становится очень сложно.