Робот-хирург за этот год проведет сто онкологических операций в Татарстане

Робот-хирург, который работает в Республиканском клиническом онкодиспансере, в этом году проведет сто операций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов.

«Подготовлено четыре бригады наших республиканский врачей, в ближайшее время они пройдут еще одно обучение в Боткинской больнице с получением сертификатов. Надеюсь, мы плотно приступим к этой работе. Операции дорогостоящие, стоимость одной операции порядка 380 тысяч, расходные материалы недешевые, но Правительство нашло возможность и выделило нам дополнительно сто квот по высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь наша задача сделать сто операций в этом году», – отметил главврач.

Уже прошли две операции по удаления опухолей предстательной железы – первая 20 декабря, а вторая во время проведения итоговой коллегии Минздрава РТ. Ильгиз Хидиятов подчеркнул, что робот проводит операции с минимальной травматичностью и с высочайшей точностью. Дальше по планам начать оперировать кишечник.