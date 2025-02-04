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Общество 4 февраля 2025 11:31

Робот-хирург за этот год проведет сто онкологических операций в Татарстане

Робот-хирург, который работает в Республиканском клиническом онкодиспансере, в этом году проведет сто операций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов.

«Подготовлено четыре бригады наших республиканский врачей, в ближайшее время они пройдут еще одно обучение в Боткинской больнице с получением сертификатов. Надеюсь, мы плотно приступим к этой работе. Операции дорогостоящие, стоимость одной операции порядка 380 тысяч, расходные материалы недешевые, но Правительство нашло возможность и выделило нам дополнительно сто квот по высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь наша задача сделать сто операций в этом году», – отметил главврач.

Уже прошли две операции по удаления опухолей предстательной железы – первая 20 декабря, а вторая во время проведения итоговой коллегии Минздрава РТ. Ильгиз Хидиятов подчеркнул, что робот проводит операции с минимальной травматичностью и с высочайшей точностью. Дальше по планам начать оперировать кишечник.

#Здоровье #робот #Хирургия #ркод
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