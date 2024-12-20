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В Татарстане впервые провели операцию с использованием робота-хирурга
Сегодня в Татарстане впервые провели операцию с применением хирургического робота. Уникальная процедура состоялась в Республиканском онкологическом диспансере, где пациенту выполнили роботическую простатэктомию — удаление предстательной железы с использованием роботической системы.
На операции присутствовал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, подчеркнувший значимость внедрения подобных технологий в медицинскую практику. Процедура транслировалась в конференц-зале, позволяя специалистам и приглашенным гостям следить за ходом вмешательства.
Как подчеркнули в пресс-службе онкодиспансера, этот шаг знаменует собой важное достижение в развитии высокотехнологичной медицины республики.
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