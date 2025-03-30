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СВО 30 марта 2025 20:54

Учителя Новошешминского района приготовили фиточай для бойцов СВО

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Учителя Новошешминского района приготовили фиточай для бойцов СВО

Учителя Зиреклинского лицея Новошешминского района РТ своими руками готовят ароматный фиточай для участников специальной военной операции.

Каждая травка в этом чае собрана вручную в экологически чистых уголках района. Такой напиток не просто согреет, но и подарит бойцам силы, укрепляя их здоровье в сложных условиях, говорят педагоги.

«Это больше чем чай – это частичка тепла и благодарности от всего нашего района. Вместе мы делаем важное дело. Спасибо педагогам за их труд и неравнодушие. А нашим героям – сил, крепости и скорейшего возвращения домой!» – заявили в администрации муниципалитета.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

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