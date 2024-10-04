Учитель физкультуры из Татарстана награжден медалью Суворова на СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Учитель физкультуры из Татарстана два года назад отправился в зону специальной военной операции. В 2022-2023 учебном году Юрий Васильев успел проработать всего три недели. Он был среди тех, кого мобилизовали 22 сентября через военный комиссариат Буинского района РТ.

Так Юрий, преподававший в Старых Тинчалях физкультуру, основы безопасной жизнедеятельности и технологию, попал в действующую армию. В преддверии Дня учителя представители родного для него коллектива рассказали, как им не хватает отважного коллеги.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Юрий Васильев после окончания Бюргановской средней школы поступил на физкультурный факультет Ульяновского педагогического университета. Получив диплом, молодой педагог устроился на работу в Старотинчалинскую школу. Спустя некоторое время ушел в армию.

Срочную службу проходил в мотострелковом полку, дислоцированном в городе Дзержинске. Спустя год вернулся на свое рабочее место. Когда он уезжал в зону СВО, ученики и коллеги заверили — рабочее место будет ждать его.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Директор школы Лейсан Мифтяхутдинова заметила, что их коллега удивительно талантливый педагог.

«Нам очень не хватает Юрия Валерьевича. Ученики ждали его уроков. Он привлекал их к занятиям спортом. Ждали и уроков труда. Он был настолько дисциплинированным, дети тянулись к нему», — сказала она.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Стремление Юрия стать педагогом было не случайным. Его отец преподавал физкультуру в школе. Видя стремление сына к спорту, Валерий Васильев заинтересовал его каратэ. Молодой человек начал заниматься каратэ киокусинкай под руководством земляка Владимира Мешкова — обладателя черного пояса, создавшего в Ульяновске школу каратэ.

Благодаря послушанию и стремлению до конца выполнять задания тренера он уверенно шагал к цели. У него множество медалей, завоеванных на различных соревнованиях.

Мать говорит, что со дня отъезда сына на спецоперацию медали висят на стене и ждут его. Светлана Васильева и сама 42 года работает учителем. Последние 11 лет преподает в Кошки-Тенякове русский язык и литературу, чувашский язык, является заместителем директора по учебной части.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Юрий Васильев — единственный в районе учитель, уехавший на СВО с места работы. Получив повестку, он сразу сказал, что поедет. Мать считает, что как человек, служивший в армии, закаленный в спорте, иначе он поступить не мог.

Ее муж Валерий Иванович — ветеран боевых действий. Один год служил в Афганистане. В семье двое сыновей. Брат Юрия Александр служит в Росгвардии, ему тоже приходилось бывать в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Юрий практически ничего не рассказывает родителям о своей службе. Но по полученным им государственным наградам родители понимают, какой смелый боец их сын.

Военнослужащий награжден медалью Суворова, медалью «За воинскую доблесть» II степени и специальной медалью, выпущенной в Татарстане для бойцов мотострелкового полка.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.